In Chiesa Votiva è l'ora della Befana dei carabinieri: centinaia i bambini riempiti di doni

TREVISO Sabato mattina si è svolta nei locali dell’oratorio della chiesa Votiva la “Befana” della Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Treviso. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati doni e calze a 60 bambini appartenenti a famiglie di Carabinieri in servizio ed in congedo del capoluogo della Marca. L’iniziativa ha avuto anche un rusvolto benefico in quanto al termine della cerimonia sono stati distribuiti altri 50 doni ai bambini delle famiglie meno abbienti attraverso la parrocchia degli “Oblati”. Per la consegna erano presenti il Col. in congedo Felici presidente della sezione con il suo staff, il Ten. Andrea Caminiti e il Comandante della Stazione Carabinieri Luogotenente Lo Priore.