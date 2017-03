Anziana percorre contromano 18 km in autostrada: interviene la polizia stradale

BELLUNO Ha percorso 18 km contromano lungo l'autostrada A27, da Pian di Vedoia e il Fadalto. Questa l'incredibile disavventura capitata ad una 73enne di Padova, mercoledì verso le 22.30. Numerosi sono stati gli automobilisti che hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un veicolo che procedeva in senso opposto al normale senso di marcia. Subito è partito l'allerta al Coa di Udine che ha mobilitato la polstrada. L'utilitaria sarà fermata lungo la galleria del monte Baldo, dove erano presenti dei lavori in corso: sia operai che poliziotti hanno collaborato per mettere fine alla folle corsa dell'anziana. La donna riferirà di essere partita da Padova per raggiungere Tessera per prendere il figlio in aeroporto. L'episodio è riportato nell'edizione online del Gazzettino di Treviso.