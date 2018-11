Furti a raffica nel bellunese, la base dei ladri era nella Marca

Provenivano da Paese, dove vivevano e avevano la propria "base", e facevano la spola tra la Marca ed il bellunese per mettere a segno furti nella abitazioni della Valbelluna. Dopo cinque colpi riusciti i carabinieri della stazione di Sedico e del comando di Feltre hanno arrestato a Busche, nella serata di venerdì, tre cittadini albanesi, componenti di una banda di "trasfertisti", ora in cella: si tratta di un 31enne, un 42enne ed un 30enne. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi .