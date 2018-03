Hashish nel portaoggetti dell'auto, 29enne trevigiano nei guai

BELLUNO Un 29enne marocchino, residente in provincia di Treviso, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dalla squadra volanti della Questura di Belluno. L'episodio è avvenuto mercoledì pomeriggio quando una volante, percorrendo viale Dolomiti a Ponte nelle Alpi, ha notato un’autovettura con a bordo due ragazzi che per l’atteggiamento alla guida sono apparsi subito sospetti. I due giovani sono stati così fermati dai poliziotti che hanno quindi proceduto ad un controllo. Uno dei due ragazzi è sembrato in evidente stato di agitazione e molto nervoso, soprattutto non ha saputo spiegare agli agenti dove stava andando e perché si trovasse in zona.

Il 29enne era particolarmente nervoso perché all’interno dell’auto erano occultati due involucri di cellophane trasparente che contenevano hashish; i due pacchetti sono stati notati dagli occhi attenti degli agenti quando il ragazzo ha aperto il vano portaoggetti per recuperare i documenti dell’auto.

I poliziotti a questo punto hanno recuperato la droga ed hanno chiesto al ragazzo se ne avesse altra; sono saltati fuori così altri 4 grammi di sostanza “sciolta” che il giovane aveva addosso. Il quantitativo di hashish sequestrato è stato alla fine di circa 13 grammi.