Impalcatura si stacca dal montacarichi e colpisce un operaio

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì, poco dopo le 10 presso l'azienda "Carpenterie Romor" di via dell'Artigianato, in località Paludi di Alpago, in provincia di Belluno. Un operaio vittoriese di 57 anni, S.L., è stato vittima di un grave incidente sul lavoro. L'uomo è stato violentemente colpito da un'impalcatura d'acciaio che si è staccata da un montacarichi sul quale stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno, i tecnici del nucleo Spisal, gli infermieri del Suem 118 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Alpago. L'operaio è stato trasportato in elicottero all'ospedale civile di Belluno. La prognosi resta per ora riservata ma l'operaio, in base a quanto è emerso, non sarebbe in pericolo di vita.