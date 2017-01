Sabrina Salerno all'asta giudiziaria: tribunale di Belluno in tilt

BELLUNO Quella di martedì è stata una giornata molto particolare per chi abitualmente frequenta il tribunale di Belluno. A sorpresa è comparsa, sempre meravigliosa, Sabrina Salerno, showgirl ed icona del pop anni '80 che si trovava presso il palazzo di giustizia con il marito, l'industriale Enrico Monti, ed alcuni amici per partecipare ad un'asta giudiziaria di due immobili che si trovano a Cortina. A riportare la notizia è stato il quotidiano "Corriere delle Alpi" . La presenza della Salerno non è passata di certo inosservata: giacca a vento rossa, pantaloni attilati neri, tacco moderato, capelli lisci e sguardo sempre sorridente e disteso. Il tam tam tra i presenti è stato immediato: sono state decine le persone che si sono affacciate all'aula in cui si trovava la showgirl. Lei, per nulla schiva, non si è negata ai tanti fan concedendosi anche qualche selfie.