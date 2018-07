Piantagione di marijuana, blitz della polizia a Sedico

BELLUNO Continua l’attività della Questura sul fronte del contrasto ai fenomeni dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti a Belluno e provincia. Gli uomini delle Volanti hanno scoperto ieri in località Seghe di Villa a Sedico, una mini piantagione di marijuana; tutto è nato in seguito ad un controllo della pattuglia in zona quando gli agenti si sono accorti della presenza delle piante, poco visibili ma comunque ben riconoscibili, all’interno di un fondo.

Dopo i primi accertamenti è scattato il blitz e così sono state individuate ben otto piante di marijuana che crescevano rigogliose alte quasi due metri. La Squadra Volanti insieme a personale della Squadra Mobile questo pomeriggio hanno proceduto al sequestro, al momento a carico di ignoti, di tutte le piante rinvenute, che verranno distrutte.

Nei giorni scorsi la Volante, sempre durante l’attività di controllo del territorio, aveva fermato all’interno del “Parco di Nogarè”, un ragazzo che dopo qualche esitazione ha estratto dallo zaino un “grinder” e un contenitore con all’interno circa 0.6 grammi di marijuana. Il giovane, 22 anni, di Belluno, è stato accompagnato in Questura dove è stato deferito.