Benetton rugby: la lotteria di beneficenza raccoglie quattromila euro per l'ospedale

TREVISO Si è conclusa nelle scorse ore la lotteria di beneficenza organizzata dal Benetton Rugby in collaborazione con l’azienda villorbese Raky srl all’avanguardia nella produzione di cioccolato, torrone, croccantini e mostarde.

Così allo Stadio Monigo, nell’intervallo del diciannovesimo round di Guinness PRO14 tra i Leoni e i Dragons, è stata estratta la fortunata vincitrice dell’uovo di Pasqua gigante (30 chili di ciocciolato) e personalizzato messo in palio come primo premio della lotteria. Partita lo scorso 13 marzo, in meno di un mese la raccolta, grazie al supporto dei giocatori della prima squadra che si sono mobilitati per la vendita dei biglietti ed alla preziosa sensibilità di coloro che hanno contribuito, ha raggiunto quota di quattromila euro. Una cifra importante e sostanziosa che verrà interamente devoluta al reparto pediatrico dell’Ospedale di Treviso.

A consegnare l’assegno al direttore generale Francesco Benazzi, ci ha pensato il presidente biancoverde Amerino Zatta che ha così dichiarato: “Il nostro sport si conferma ancora una volta colmo di solidarietà verso chi ne ha maggiormente bisogno. Un mese fa abbiamo deciso di approfittare della Pasqua per attivarci con una nuova iniziativa in favore dei piccoli e delle piccole pazienti ricoverate presso l’ospedale Cà Foncello di Treviso, il risultato è stato veramente fantastico. Ringraziamo l’azienda Raky per il supporto e i tantissimi che hanno acquistato il biglietto aiutandoci a raggiungere questa importante cifra”. “Il Benetton Rugby è ormai di casa all’ospedale di Treviso. Da anni è partner in diverse iniziative mirate all’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero, stando vicino ai pazienti; soprattutto a quelli più piccoli. Non possiamo che dire grazie per queste iniziative, non ultima questa, mirata al sostegno della pediatria che ha raggiunto un importo veramente considerevole. Il rugby è il gioco di squadra per eccellenza ed è bello vedere come questo gioco veda Benetton Rugby e Ulss 2 verso una meta della quale beneficeranno i nostri piccoli pazienti” ha commentato il direttore Benazzi.