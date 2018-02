Cinque anni di rifornimenti senza mai pagare la benzina: imprenditore a processo

CONEGLIANO Benzina gratis per cinque anni di fila: un sogno che molti automobilisti vorrebbero veder subito realizzato ma che, nella realtà, sta provocato seri guai giudiziari a un imprenditore trevigiano portato in tribunale dal suo benzianio.

A raccontare questa curiosa vicenda è "Il Gazzettino di Treviso" che spiega come i rifornimenti a scrocco siano iniziati nel 2010 quando Giancarlo Zanardo, imprenditore sessantacinquenne originario di Conegliano, aveva iniziato a non pagare i rifornimenti di benzina fatti al suo Porsche Cayenne. Ogni volta che Zanardo si recava in Cadore per gestire gli affari del marchio di occhiali che aveva ideato, si fermava puntualmente a fare rifornimento al distributore Q8 di San Vito, gestito da un suo ormai ex amico e conoscente, Emanuele Caruzzo. Fidandosi del rapporto di amicizia che si era instaurato tra i due, il benzinaio ha permesso all'imprenditore di non pagare la benzina per ben cinque anni, fino a quando, nel 2015, ha deciso di chiedere il conto. Seimila euro di rifornimenti mai pagati che Zanardo ha sempre rifiutato di saldare con una serie di improbabili scuse. A questo punto il benzinaio ha deciso di fare causa all'imprenditore di Conegliano nella speranza di poter ottenere un risarcimento, almeno parziale, dei soldi persi in benzina. Nei giorni scorsi il processo giudiziario è stato avviato, ma il giudice Luca Berletti ha deciso di rinviare l'udienza al prossimo 15 giugno per poter esprimersi definitivamente sulla vicenda. Caruzzo non si è presentato in tribunale, affidando la difesa al suo legale.