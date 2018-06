Infarto mentre gioca a bocce in spiaggia, salvato grazie al defibrillatore

BIBIONE Il pronto intervento dei bagnini di salvataggio, l’utilizzo del defibrillatore, il ricovero in ospedale in tempi brevissimi, sono gli elementi che ieri hanno permesso di salvare la vita ad un trevigiano di 74 anni in vacanza a Bibione con i familiari. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. L’anziano stava giocando a bocce in spiaggia, all’altezza di via Mascagni a Lido del Sole, quando all’improvviso è crollato a terra. Alcune persone che stavano condividendo il momento di svago hanno lanciato l’allarme attirando l’attenzione dei bagnini di salvataggio della Bibione Spiaggia, i quali si sono subito resi conto di essere di fronte ad un problema cardiaco. A quel punto hanno avviato la rianimazione cardiopolmonare ed azionato il defibrillatore in dotazione, erogando due scariche elettriche, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza arrivata dal Punto di Primo Intervento di Bibione.

Sul posto il personale del pronto intervento ha continuato a rianimare il trevigiano impiegando il proprio defibrillatore, tanto che anche durante il trasporto in ospedale è continuata senza sosta la rianimazione con altre 7 scariche elettriche che sono riuscite a rimettere in moto il cuore del settantaquattrenne, ricoverato infine nel reparto di terapia intensiva cardiologica a San Donà di Piave . "La catena dell’emergenza ha funzionato alla perfezione grazie a protocolli collaudati e la buona preparazione del personale coinvolto in questo intervento – spiega il primario del PPI di Bibione, dottor Franco Laterza – Dai bagnini in spiaggia al personale del soccorso sino ad arrivare a quello ospedaliero, ciascuno ha svolto il proprio compito alla perfezione. La persona è tutt’ora ricoverata in terapia intensiva cardiologica ed è in buone condizioni fisiche; questo gratifica il nostro lavoro e quello del personale addetto al salvataggio, svolto ogni giorno sul litorale".