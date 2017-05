Bibione, dorme nel cassonetto dei rifiuti, rischia di finire stritolato

BIBIONE Aveva scelto un cassonetto dei rifiuti per passare la notte tra sabato e domenica: all'alba gli incaricati per la raccolta dell'immondizia che stavano provvedendo a svuotare il contenitore sono riusciti a salvarlo per miracolo. A rischiare di essere dilaniato nel compattatore un 22enne di Castelfranco. L'episodio, riportato dal Gazzettino di Treviso di oggi , è avvenuto a Bibione nella zona Pasotto del lido dei pini, nei pressi di via Rigel. Il giovane, ferito e forse reduce da una notte brava (in corso a Bibione nel weel end dedicato al beach volley), è stato soccorso da un'ambulanza e portato presso il locale pronto soccorso. Intervenuti anche i carabinieri.