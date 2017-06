Tragedia sfiorata a Bibione: due donne rischiano di annegare, salvate dal fratello

ODERZO Minuti di paura quelli che domenica, nel primo pomeriggio, si sono vissuti sulla spiaggia di Bibione, in particolare sul tratto nei pressi del Lido del Sole. Due donne, di 27 e 30 anni, entrambe di Oderzo, hanno rischiato l'annegamento: a salvarle è stato il fratello maggiore, provetto nuotatore. L'uomo, vedendo le sorelle in difficoltà (una delle donne forse colpita da una congestione), si è tuffato in acqua e ha riportato entrambe a riva; in supporto intervenuti anche due bagnini della Bibione spiagge. Le donne sono state soccorse e trasportate dal Suem 118 all'ospedale di Portogruaro dove attualmente si trovano ricoverate. Non sono fortunatamente in pericolo di vita. A riportare la notizia il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.