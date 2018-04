Rubano bici a ragazzo autistico, imprenditore gli riacquista l'hugbike

TREVISO Bici rubata e bici riacquistata grazie ad un grande gesto di solidarietà. Martedì 3 aprile, proprio nella giornata mondiale dell'autismo, un ladro si era introdotto in un garage di una famiglia di Prato rubando la bici ad un ragazzo autistico. Una due ruote davvero speciale per il giovane toscano: una hugbike ovvero una bici degli abbracci a due posti, progettata appositamente per i ragazzi autistici della Fondazione "Oltre il Labirinto" di Treviso, ma che ha già ricevuto molte adesioni anche dal resto dello stivale.

La notizie era trapelata qualche giorno fa e proprio dalla provincia trevigiana è arrivata questa telefonata: "Fatturatela a me la bicicletta dell'abbraccio. Gliela ricompro io". Una breve chiamata giunta alla Fondazione "Oltre il Labirinto" - come riporta la "Tribuna di Treviso" - ad opera di un imprenditore coneglianese, il quale, rimasto molto colpito dalla notizia del furto e commosso dall'accaduto, ha deciso di donargli nuovamente la bici dell'abbraccio. Un gesto di solidarietà che è proprio il caso di dirlo abbraccia tutta l'Italia.