Il bidone dei rifiuti pesa troppo: gli operatori di Contarina fanno a meno di svuotarlo

TREVISO È davvero curioso quello che è accaduto ad una famiglia trevigiana che si è vista rifiutare, nei giorni scorsi, lo svuotamento del bidone dell'umido perché era "troppo pesante". Gli operatori di Contarina hanno lasciato un biglietto, che hanno affisso sopra il sacchetto dei rifiuti, spiegando che quel bidone pesava troppo e quindi non l'avrebbero ritirato. "Pazzesco", commenta il consigliere comunale Davide Acampora, "tra un po' ci chiederanno di portare i rifiuti direttamente in discarica per non fargli fare fatica."

"Siamo stanchi dei numerosi disservizi di Contarina, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e sia per quella del verde pubblico". Mercoledi prossimo si terrà una Commissione consiliare straordinaria, richiesta proprio da Acampora e dal collega Alessandro Gnocchi, dove ci sarà un confronto con i vertici di Contarina per quanto riguarda i costidei servizi, a fronte dei scarsi risulati. "Chiediamo che vengano valutate altre aziende, come pure la possibilità di sanzionare la società in presenza di disservizi evidenti e continuativi". Conclude Acampora: "Basta monopolio, la città è sporca e la cura del verde è scandalosa".

Gallery