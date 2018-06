Festa d'Estate a tutto blues: arriva la calda e vellutata voce di Big Daddy Wilson

CARBONERA Al via oggi, mercoledì 20 giugno, la 31esima Festa d'Estate a Vascon di Carbonera. Come già annunciato un cambio programma a causa di problemi familiari per Dana Fuchs, ha visto la sostituzione della serata in corsa da Big Danny Wilson. Come sempre l'ingresso è gratuito al festival da 31 anni, con la presenza di un ricco stand gastronomico attivo tutte le sere dalle 19 con proposte anche vegane, chioschi per aperitivi e paninoteca. Ampio parcheggio adiacente al festival.

DANI. Dani è una cantante moderna fortemente ancorata agli anni sessanta che vive la sua esperienza musicale con la tipica filosofia hippie che contraddistingue gli artisti di quel tempo. Il suo sound e’ un fresco mix di musica blues, folk e soul che ha conquistato l’Italia e che ora sta invadendo l”Europa; autrice e cantante, suona da qualche anno in Spagna, Inghilterra, Germania e Svizzera. “Just like Jesus”, uscito a gennaio 2017 e’ il suo secondo album di brani inediti, come inedito ed originale é il suo sound, attraversato da vene folk, blues, a volte anche latine. Due album in meno di due anni è dimostrazione di gran determinazione, creatività e dedizione che questa ragazza impiega nel suo lavoro, con semplicità e passione. Accompagnata da Cocco Marinoni alla chitarra acustica e cori e Andrea Posocco alle percussioni.

BIG DADDY WILSON. Big Daddy Wilson ha ormai superato la boa dei 25 anni di una fantastica carriera. E’ stato in tour in giro per il mondo visitando oltre 15 differenti stati ed esibendosi nelle più svariate venues, dai club ai teatri alle piazze. Nato e cresciuto ad Edenton, cittadina del North Carolina in tempi in cui buona parte della popolazione viveva sotto la soglia della povertà, fin da giovane Wilson si è dovuto dare da fare “Ho lavorato sia nelle piantagioni di tabacco che in quelle di cotone, ero un vero Country-Boy”.

Nel 1979 per scappare dalle ristrettezze della sua terra, si arruola giovanissimo nell’esercito americano e approda in Germania dove per la prima volta nella sua vita incontra il blues. Scopre dunque in Europa il suo talento per la composizione ed una voce incredibile che conquista la leggenda del blues Eric Bibb che di lui dice: «Non appena si ascolta la voce di Big Daddy Wilson, sia che parli o che canti, si sentono le sue radici country. E’ una voce battezzata nel fiume della canzone afro-americana, una voce con il potere di guarire». Bluesman dalla voce baritonale vellutata, calda e intensa, nonché percussionista e chitarrista, Big Daddy Wilson dal vivo accompagna il pubblico in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al Blues urbano contemporaneo, sempre interpretato con grande gusto ed eleganza in un intelligente equilibrio tra tecnica e passione. Blues, roots e anima sono gli elementi della cifra stilistica di questo cantautore blues che dal vivo affascina l’audience grazie ad un grande carisma e un suono molto originale. Sul palco è supportato da una formazione di musicisti straordinari, ideale per godere della magia del soul blues acustico di Big Daddy.