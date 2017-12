Lotteria Italia: un anno fa il record veneto con seicentomila biglietti venduti

TREVISO Con quattro premi di seconda categoria e quindici di terza per un montepremi regionale da 575mila euro il Veneto, riferisce Agipronews, è stato protagonista nella scorsa edizione della Lotteria Italia ed è pronto a concedersi il bis in vista dell'estrazione del prossimo 6 gennaio.

Lo scorso anno sono stati 600mila i tagliandi venduti in regione, sugli oltre 8,8 milioni staccati in tutta Italia, Verona è stata la provincia leader, con 175mila biglietti staccati, il 18,5% in più rispetto all'edizione 2015. Alle sue spalle Venezia con 124mila biglietti (+8,4%) e Padova con 114mila tagliandi (+1,3%). Anche Treviso ha registrato un elevato numero di vendite che si prepara a essere bissato con l'inizio del nuovo anno. L'estrazione, avverrà come da tradizione la sera del prossimo 6 gennaio.