Vittorio Veneto: sempre più richieste d'aiuto al Centro anti-violenza dedicato alle donne

VITTORIO VENETO L’amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha tracciato, nelle scorse ore, un bilancio delle attività svolte dal Centro anti-violenza nel corso 2017.

Il C.A.V, inaugurato nel giugno del 2015, è ad oggi l'unico centro operativo nel territorio dell’ex ULSS 7 e ha come scopo l’accoglienza di tutte le donne vittime di una qualsiasi forma di violenza. “Dall’analisi dei dati statistici – afferma il sindaco Roberto Tonon - emerge che la forma di violenza più diffusa e trasversale è quella psicologica, seguita a breve distanza da quella economica e fisica. Purtroppo è evidente che nella stragrande maggioranza dei casi la donna subisce sempre più tipi di violenza”. “Il numero delle donne che si sono avvicinate al servizio è in costante aumento passando dalle 192 rilevate nel 2016 alle 259 che si sono rivolte al CAV nel 2017. Di queste - spiega l’assessore alle pari opportunità, Barbara de Nardi – ben 126 sono state seguite con regolarità nel corso dell’anno, intraprendendo con l’aiuto delle operatrici e dei servizi territoriali un percorso di consapevolezza e di affrancamento da rapporti affettivi malati”.

Delle 126 donne seguite con regolarità dal C.A.V, 75 sono di nazionalità italiana, 12 provengono dal Marocco, otto dalla Romania e cinque dall'Ucraina. Quasi la metà di loro ha un'età compresa tra i 41 e i 50 anni. “Desidero sottolineare l’importanza del lavoro di rete che il personale impiegato nel C.A.V fa con i vari servizi territoriali sia comunali che dell’ULSS 2 – afferma ancora l’assessore De Nardi – e a tale proposito ricordo che il nostro comune ha costruito con i servizi specialistici del Consultorio un protocollo operativo importante per la cogestione delle prese in carico a tutto vantaggio delle donne che fin da subito sono inserite in percorsi di accoglienza condivisi”. Importante per la crescita del Centro Antiviolenza è stata nel corso del 2017 la nascita di un gruppo di volontarie che si occupano principalmente di promozione del centro e hanno ideato e realizzato nell’ottobre scorso il Galà dell’abbraccio, una serata di raccolta fondi a Castelbrando che ha avuto il sostegno e la collaborazione della Pro Loco. Con i finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi il centro vittoriese ha in programma di implementare ancora di più, nel corso di quest'anno, i progetti e i servizi rivolti alle donne della nostra provincia.