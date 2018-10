Precipita dal balcone di casa: bambina ricoverata in ospedale

Stava giocando con il fratellino vicino alla finestra di casa, al terzo piano di una palazzina in via Lazzarin, quando è scivolata dalle sue braccia ed è precipatata sul terrazzo dell'appartamento sottostante.

Tragedia sfiorata, martedì pomeriggio, nel quartiere di Borgo Madonna a Conegliano. Protagonista della vicenda una bambina di appena un anno e mezzo che è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incidente è avvenuto alle ore 14.15. I due fratellini stavano giocando insieme dopo aver pranzato. E' bastata una piccola distrazione da parte del fratello che stava tenendo in braccio la bimba vicino alla finestra perché accadesse il peggio. Fortunatamente l'appartamento al piano di sotto aveva un terrazzo che ha attutito la caduta della piccola, salvandole la vita. Nell'incidente la bimba non ha mai perso conoscenza. Immediata la chiamata al 118 da parte dei genitori, comprensibilmente sotto shock per quanto accaduto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato a Treviso la piccola. Ricoverata nel reparto di pediatria, le sue condizioni non sarebbero gravi.