Precipita dal balcone di casa: bimba di due anni ricoverata al pronto soccorso

MOGLIANO VENETO Attimi di paura e angoscia in via Palma il Vecchio, nella frazione di Zerman. Alle 12.44 di domenica 13 maggio una bambina di soli due anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di uno degli edifici della piccola strada nel comune di Mogliano.

Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori intervenuti sul posto, G.A (queste le iniziali della bambina) sarebbe precipitata al suolo mentre si trovava in casa con i familiari. Una caduta che poteva avere conseguenze tragiche. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza la piccola al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. La bambina, nata nel 2015, è stata ricoverata in condizioni molto gravi, pur riuscendo a respirare autonomamente. Quello che i medici dovranno verificare in queste ore sarà l'esatta entità delle ferite e dei traumi riportati dalla bimba nell'impatto con il suolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto.