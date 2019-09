Bimbo di 2 anni precipita dal balcone di casa: volo di 4 metri

Tragedia sfiorata in una palazzina nelle vicinanze di Via Treviso a Zero Branco dove, lunedì mattina, un bimbo di soli 2 anni è precipitato dal balcone di casa dopo essere sfuggito per pochi istanti al controllo dei genitori.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" è bastata una distrazione fatale perché il piccolo scavalcasse la ringhiera del terrazzo e, dopo aver perso l'equilibrio, precipitasse a terra dopo un volo di ben 4 metri. Quando la mamma del bimbo ha sentito il figlio piangere ha capito al volo la gravità della situazione. Immediata la chiamata ai soccorsi. Fortuna ha voluto che la caduta sia stata attutita dall'impatto con l'erba del giardino sottostante. Il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ancora ricoverato nel reparto di Pediatria. Le sue condizioni sono gravi ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Ancora sotto choc i genitori che non si danno pace per quella piccola distrazione che avrebbe potuto essere fatale. Per stendere un rapporto su quanto accaduto, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.