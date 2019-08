Cade dalla palestra di roccia: bimbo di 6 anni grave in ospedale

Un bambino di 6 anni è caduto da una palestra di roccia nella mattinata di mercoledì 21 agosto a Cortina d'Ampezzo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito piuttosto gravi anche se il piccolo non ha mai perso conoscenza.

Sul posto è intervenuto Falco, l'elisoccorso del Suem 118, che ha provveduto a trasportare il bambino all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni al momento sono stabili e il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine locali che hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle cause dell'incidente.