Bimbo colpito dal cancello di casa, è gravissimo

SAN FIOR E' successo tutto in una manciata di secondi. Il cancello del giardino di casa si chiude inaspettamente e travolge il bimbo di quattro anni. Pianti e grida hanno subito richiamato l'attenzione della mamma e dei vicini ma la situazione è sembrata subito gravissima. Così è partita immediatamente la chiamata 'emergenza al Suem18 - come riporta la Tribuna di Treviso - e l'elicottero del pronto soccorso è atterrato nel giardino di casa del piccolo, residente a San Fior. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 3 giugno, verso le 19. Il bimbo è ora in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.