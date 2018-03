Biotestamento, a Casier è attivo il registro delle disposizioni anticipate di trattamento

CASIER Il Comune di Casier recepisce la legge sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, entrata in vigore il 31 gennaio scorso, e attiva il registro delle D.A.T., che permette ai cittadini di esprimere la volontà di ricevere o meno terapie sanitarie nel caso in cui non siano più in grado di prendere decisioni o nel caso non le possano comunicare per una sopravvenuta incapacità. Il servizio della raccolta delle dichiarazioni sul testamento biologico è iniziato in questi giorni negli uffici demografici. Si tratta, da parte dei cittadini, di una dichiarazione libera e volontaria, che deve essere redatta di persona. Unica condizione: la maggiore età. Una scrittura privata autenticata oppure una scrittura privata da consegnare personalmente all'ufficio di Stato Civile.

L'ufficio può essere contattato da lunedì a venerdì, al numero 0422/490053, oppure tramite email: anagrafe@comunecasier.it o tramite pec comunecasier@pec.it. All’appuntamento concordato il disponente deve presentarsi munito di documento identificativo, in corso di validità, e di una fotocopia dello stesso; tessera sanitaria/codice fiscale e di una fotocopia dello stessa; atto/scrittura contenente le Dat e relativa fotocopia. Per depositare le Dat è necessario compilare e presentare l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet ufficiale del Comune di Casier.

Nota importante l’Ufficiale dello Stato Civile, in nessun caso può fornire informazioni mediche o avvisi in merito al contenuto della dichiarazione stessa, né può partecipare alla redazione della dichiarazione. Le necessarie informazioni devono essere richieste dal disponente al proprio medico curante o all’Uls. Sulla forma delle stesse dichiarazioni si possono trovare online modelli ed indicazioni da seguire. Le DAT devono essere consegnate in busta chiusa allo Stato Civile, dove saranno registrate e custodite.