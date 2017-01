Blitz antidroga dei carabinieri all'alba: si cercano trafficanti nel coneglianese

CONEGLIANO Elicotteri e ben tre reparti cinofili in azione fin dalle prime luci dell'alba di lunedì. Questo il risultato dell'inizio delle operazioni dei carabinieri di Conegliano che stanno agendo in contemporanea ai colleghi di Frosinone, Napoli e Torino. I militari del Comando di Cassino (FR), infatti, hanno dato il via ad un'importante operazione antidroga su scala nazionale per, come riporta "il Gazzettino", ricercare diciannove soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, detenzione, vendita e porto illegale di armi comuni da sparo.