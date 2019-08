Blitz alla Tower House di via Pisa: rimosse quasi cento biciclette

"Sabato mattina mi sono recato in via Pisa dove, come già anticipato, sono cominciate le operazioni di smaltimento di tutte le carcasse di biciclette, motorini e oggetti vari che da anni giacciono lì abbandonate È stato anche un momento di confronto con il nuovo consiglio amministrativo della Tower House e con alcuni residenti circa le soluzioni da adottare per i numerosi problemi che da anni attanagliano quel quadrante. Una cosa è certa: noi ci siamo!". Con queste parole il consigliere comunale Davide Acampora ha salutato positivamente l'intervento congiunto di polizia locale e tecnici specializzati chiamati per rimuovere, una volta per tutte, le quasi cento biciclette agganciate un po' ovunque lungo tutto il perimetro del noto grattacieli di via Pisa. Abbandonate ormai da anni e in pessimo stato, i mezzi a due ruote sono stati poi spostati in un'area dietro alla Tower House e lì rimarranno per un mese in attesa che i proprietari le recuperino. In caso contrario, verranno definitivamente smaltite, come da volontà del nuovo amministratore condominiale Alessandro Zuin.

