BM&A premiato come studio legale dell’anno nel settore banking & finance

TREVISO Lo Studio BM&A è stato nuovamente premiato a livello nazionale per la sua expertise e l’altissima professionalità che ha permesso la favorevole conclusione di molte e complesse operazioni di prima fascia nel 2017. Dopo il riconoscimento da parte di Top Legal come Studio dell’anno nel Nord Italia, BM&A è stato premiato martedì a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con l’ambito premio LOY (Lawyer of the Year) 2018. Organizzato dal Centro Studi Alma Iura e patrocinato dalla Commissione Europea, il Premio vanta una giuria composta da esponenti di altissimo profilo professionale appartenenti al mondo legale, bancario, finanziario e universitario.

Fra i primari studi professionali nazionali operativi nei rami del diritto bancario e finanziario (banking&finance) e che si sono distinti per particolari meriti nella consulenza relativa al rapporto banca-impresa (corporate advisory) nel corso del 2017, BM&A è stato scelto per “la competenza specialistica, la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e la trasversalità del sapere”.

“Siamo molto felici – commenta Antonella Lillo socio fondatore di BM&A e avvocato esperto in diritto bancario, finanziario e fallimentare, già avvocato dell’anno nel 2017 in materia di litigation bancaria - di poter raccogliere, dopo 25 anni di esperienza sul campo, il plauso e la considerazione della comunità finanziaria e bancaria nazionale che ha individuato in BM&A uno studio legale di altissima professionalità, ma anche un interlocutore capace di innovare le gestione delle più complesse operazioni legate ai settori del diritto bancario e finanziario in Italia e all’estero”.