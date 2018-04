Bombardamento del 7 aprile 44': ecco il discorso del sindaco Giovanni Manildo

TREVISO In occasione del 74° Anniversario del bombardamento della città di Treviso il Prefetto di Treviso Dr.ssa Laura Lega, unitamente al sindaco di Treviso Avv. Giovanni Manildo, al Presidente dell’Associazione Provinciale Vittime Civili di Guerra Cav. Dino Daniotti e alle massime autorità locali, ha presenziato alle solenni cerimonie commemorative svoltesi nel centro cittadino per ricordare i caduti del tragico evento del 7 aprile 1944. Dopo la celebrazione religiosa tenuta dal Vescovo di Treviso Mons. Gianfranco Agostino Gardin, si è svolta in Piazza dei Signori la cerimonia pubblica che ha visto, dapprima la deposizione di una corona di alloro alla lapide dedicata alle vittime civili di guerra e, successivamente, in attesa dei solenni rintocchi della civica torre delle 13.05, ora dell’inizio del bombardamento della città, l’esibizione corale e musicale degli alunni della scuola media “Luigi Stefanini” di Treviso. L’evento ha visto la partecipazione di una folta cittadinanza.

IL DISCORSO DEL SINDACO:

"Saluto i sopravvissuti e i familiari dei caduti del tragico bombardamento i cittadini, le autorità civili e militari presenti. Ci ritroviamo oggi per celebrare il 74° anniversario del 7 aprile 1944. Una data importante perché insieme ai momenti tragici, questo anniversario ci ricorda la spinta, il lavoro, i sacrifici che i cittadini trevigiani hanno fatto per ricostruire la città. Le pareti di Palazzo dei Trecento sono la nostra memoria, sono il luogo dove ancora oggi ricordiamo le cicatrici di quel giorno, di quei minuti. Ma i trevigiani più forti di ogni cosa, hanno saputo ricostruire senza nascondere le nostre ferite. Lo storia di questo palazzo è la dimostrazione della determinazione di noi cittadini trevigiani: i tedeschi volevano demolirlo: era ridotto a un cumulo di macerie.. Fu allora che Botter, Mazzotti e altri si misero d'accordo con il Sovrintendente mentendo ai tedeschi sugli affreschi del palazzo.. dissero che erano di Paolo Veronese, chiesero tempo per staccarli e salvarono il palazzo... Con ingegno, amore per la proprio storia, senza paura per le proprie ferite si può ricostruire un palazzo tutto intero, si può ricostruire una città tutta intera. In questi anni il lavoro dell’amministrazione ha avuto come obiettivo il rilancio di Treviso tutta intera. Ogni singolo intervento, dalla creazione di una nuova piazza, alla sistemazione di una strada non ha valore solo per il quartiere dove viene realizzato ma per la città tutta intera. Più agenti sulle strade significa più sorveglianza per tutta la città, più risorse dai bandi europei, dalla gestione virtuosa del patrimonio significa più fondi per i servizi a tutti i cittadini. Treviso è un grande puzzle, i quartieri i pezzi che lo compongono, ciascuno con le sue specificità ciascuno con le sue caratteristiche da valorizzare. Come ci ha insegnato chi è venuto prima di noi, come ci hanno insegnato i nostri padri e prima di loro i nostri nonni continuiamo a lavorare cittadini per il bene di Treviso. C’è bisogno dell’impegno di tutti, c’è bisogno delle persone. Per dire basta alla bombe sui civili il sindaco ha indossato la spilla e la maglia dell'ANVCG, l'associazione nazionale vittime civili di guerra".