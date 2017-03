Bonifica della discarica di Masarole, Bottacin: "Al centro la sicurezza del cittadini"

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA L'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin ha effettuato oggi un sopralluogo a Sernaglia della Battaglia (Treviso), in località Masarole, dove nei giorni scorsi è stata avviata la bonifica di una vecchia discarica nata negli anni Ottanta.

"Insieme al Comune, che ha predisposto il progetto - spiega l'assessore-, abbiamo valutato l'importanza di bonificare un sito che, se anche apparentemente non destava particolari problematiche all'occhio del passante, poteva nascondere diversi problemi ambientali". Per questo intervento la Regione del Veneto ha stanziato quasi 1,5 milioni di euro.