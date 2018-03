Sempre meno migranti alla caserma Serena: il bonus accoglienza scende a 113 mila euro

CASIER Il numero dei richiedenti asilo ospitati alla ex caserma Serena nel corso del 2017 è diminuito. A dimostrarlo sono i 113 mila euro arrivati nelle casse comunali di Casier come contributo straordinario per l'accoglienza dei migranti. Lo scorso anno ne erano arrivati 131 mila e l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Miriam Giuriati, aveva scelto di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di investimento di quello che costituisce un "ritorno".

Dopo aver avviato il potenziamento della sicurezza del territorio, con l'installazione di una nuova rete di trenta telecamere e dopo aver erogato 30 mila euro a fondo perduto alle imprese locali per favorire la crescita occupazionale, il nuovo contributo straordinario sarà utilizzato per completare la realizzazione di idee, proposte e progetti arrivati dai cittadini. "Anche quest'anno siamo pronti a destinare ulteriori incentivi alle imprese che si impegnano ad assumere i residenti. Ma abbiamo già individuato anche altri ambiti nei quali agire, come la promozione dell'attività fisica, della cultura e del territorio, da una parte cercando di sollecitare la popolazione a seguire degli stili di vita sani anche in presenza di difficoltà economiche, dall'altra valorizzando il nostro patrimonio naturale ed enogastronomico, per una sempre maggiore attrattività turistica", dichiara Giuriati.