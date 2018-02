Terremoto M5S, Borrelli: "Nuovo movimento per imprenditori e risparmiatori"

TREVISO "Ho preso una decisione difficile. Auguro al Movimento 5 Stelle una strada costellata di ambiziosi traguardi e grandi successi. Ora è arrivato per me il momento di cambiare percorso." è il post pubblico che l'europarlamentare David Borrelli ha lanciato su Facebook, gettando un po' di luce su tutta la bufera creata. "Non ho problemi di salute e non ne ho mai accennato. - continua Borrelli sui social - Per tredici anni il Movimento è sempre stato la mia casa, l’ho visto nascere ed ho avuto il privilegio di assistere molto da vicino a tutte le tappe di questa avventura. Ora è arrivato il momento di cambiare".

Lui che a Treviso ha messo le basi dei pentastellati ancor prima che diventassero grillini. Poi scelto tra i fedelissimi del comico genovese e dal braccio destro Casaleggio. "Nella vita mi sono sempre occupato con grande intensità di imprenditori e risparmiatori. Per questo ho deciso di aderire ad un nuovo progetto: un movimento, che nascerà a breve, e che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori. Lo devo a loro, lo devo alla mia vita". Arrivano così, attraverso la rete, le parole dell'ormai ex 5 stelle di Marca, dopo una giornata trascorsa sotto i riflettori, cercato da tutti, dal leader di Maio ai giornalisti sotto casa. Ma le parole lanciate sui social tornano come un boomerang in centinaia e centinaia di commenti di sfogo da cittadini elettori che ora lo vedono abbandonare ciò che ha creato - e per il quale è stato eletto. I 5 stelle però al momento hanno altro a cui pensare tra rendiconti e rimborsi che non tornano ed esclusioni dal movimento, per una campagna politica tutta in salita.