Borso del Grappa, due auto incendiate nella notte

BORSO DEL GRAPPA Intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa e dei volontari di Asolo poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e venerdì, a Borso del Grappa, in via Madonna dell'Aiuto. Qui due auto posteggiate lungo la strada si sono incendiate, andando semidistrutte: la causa del rogo sarebbe, in base ai primi accertamenti, il malfunzionamento di uno dei due mezzi.