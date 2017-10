Deltaplano in fase di atterraggio si schianta contro un camper, muore 63enne

BORSO DEL GRAPPA Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì, a Borso del Grappa, in un parcheggio nei pressi del Garden Relais. Un uomo, un 63enne tedesco, è morto a causa di un grave incidente mentre stava atterrando con il suo deltaplano. Lo straniero, per cause in corso di accertamento, è finito contro un camper posteggiato poco distante dal punto in cui il 63enne avrebbe dovuto atterrare. Purtroppo inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem di Crespano; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il mezzo. Sul posto anche i carabinieri di Crespano.