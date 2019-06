Colpo dei ladri in carrozzeria: sparite tre auto e attrezzatura

Ammonta a diverse decine di migliaia di euro un furto messo a segno alcune settimane fa ai danni della carrozzeria “Cremasco” di Borso del Grappa, in via Fabbian. Ignoti, dopo aver disattivato il sistema d'allarme, sono penetrati all'interno, dopo aver forzato una finestra. I malviventi, consci di poter agire indisturbati, hanno fatto letteralmente razzia di auto e attrezzature. Trafugati alcuni mezzi che si trovavano nell'officina per alcune riparazioni: si tratta di una Dacia Dokker di proprietà del Comune di Borso del Grappa, un Fiat Fiorino del titolare dell'officina, Michele Cremasco, e una Fiat Punto di proprietà di un cliente. Oltre alle auto sono spariti alcuni attrezzi da lavoro per un bottino molto ingente. Sull'episodio indagano i carabinieri.