Iniziano i lavori a Borso del Grappa sulla strada provinciale 140

BORSO DEL GRAPPA Consegnati in data odierna, alla ditta Gheller di Solagna (BL), i lavori di disgaggio e messa in sicurezza del tratto di SP 140. La Convenzione sottoscritta tra Provincia di Treviso, Comune di Borso del Grappa e Unione Montana del Grappa, hanno reso possibile l’intervento di somma urgenza.

La messa in sicurezza della SP 140, la sua indispensabile transitabilità e la possibilità di garantire manifestazioni sia sportive che per le imminenti celebrazioni della Grande Guerra, non devono far cessare il continuo monitoraggio per segnalare eventuali criticità che si possono manifestare anche a seguito degli eventi atmosferici particolarmente violenti in questo periodo. “Salvo imprevisti – dichiara il Presidente Marcon - i lavori dovrebbero durare circa 20 giorni e subito dopo si consentirà la riapertura della strada e la chiusura delle sterili ciance sulle transenne a salvaguardia della sicurezza”.