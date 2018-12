Malore fatale lungo il sentiero, muore un 66enne

Tragedia sul Grappa nella mattinata di mercoledì 19 dicembre, poco dopo le ore 9.45. A Borso, tra campo Croce e campo Sologna, sul percorso che conduce a malga Val de Poise, un 66enne del luogo, Oscar Andriollo, è morto a causa di un malore, probabilmente un infarto. L'uomo è stato soccorso dai medici del Suem di Crespano del Grappa ma purtroppo è spirato nonostante i numerosi tentativi per rianimarlo. Sul posto era stato inviato anche l'elicottero del Suem di Treviso che è però rientrato alla base senza atterrare.

Il caso ha voluto che poche ore dopo, verso le 13, il cugino di Andriollo, il settantenne Daniele Lunardon sia stato stroncato a sua volta da un infarto. I due parenti sono morti a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Lunardon non aveva ancora ricevuto la notizia della morte del cugino sul Grappa quando è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili, anche in questo caso, i tentativi del Suem di rianimare il settantenne. L'uomo era morto sul colpo.