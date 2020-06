Malore fatale mentre è a casa dell'amico, muore a 23 anni

Tragedia all'alba di oggi, venerdì 5 giugno, a Borso del Grappa, all'interno di un'abitazione di via Molini. Matteo Martin, studente di 23 anni originario di Romano d'Ezzelino, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Il ragazzo era ospite di un amico che ha subito lanciato l'allarme al 118. Medici e infermieri del Suem di Crespano del Grappa sono intervenuti tempestivamente ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Non vi sono segni sul corpo che possano indicare una morte violenta ma con ogni probabilità sarà svolta un'autopsia per chiarire le cause del decesso, sopraggiunto per arresto cardiocircolatorio. In casa non sono stati trovati farmaci o altre sostanze. I primi esiti delle indagini in corso fanno pensare a una tragica morte per cause naturali. Il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol, è stato informato dai carabinieri di quanto accaduto: «Sono molto dispiaciuto: mi addolora tantissimo la scomparsa di un ragazzo così giovane. Non lo conoscevo di persona non essendo un residente di Borso ma esprimo lo stesso tutta la mia vicinanza ai suoi familiari in questo tragico momento. Ora attendiamo fiduciosi gli esiti delle indagini in corso da parte delle forze dell'ordine».