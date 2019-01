Precipita con il parapendio sul Grappa, 35enne gravissimo

Grave incidente poco dopo le 12.30 di oggi, giovedì, a Semonzo di Borso del Grappa. Un 35enne tedesco di Grafenberg, M.S., di cui ancora non sono state rese note le generalità, è precipitato con il suo parapendio schiantandosi a terra (dopo un tremendo volo di una ventina di metri) nei pressi del campo di atterraggio del Garden Relais. Il decollo era avvenuto poco prima da una pista sovrastante. Il pilota, soccorso dagli infermieri del Suem 118, è in gravissime condizioni (ha riportato un fortissimo trauma cranico) ed è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull'episodio. (foto di Luca Momoli)