Dueville, guerra ai furti in casa: tre denunciati dai carabinieri

DUEVILLE Prosegue l'azione dell'Arma per contrastare i furti. Solo giovedì, sono scattate tre denunce per tentato furto e possesso di arnesi da scasso. In tarda mattinata, i carabinieri di Dueville (vicentino), durante un servizio di pattuglia, intervenivano in Via Garibaldi dove era stato segnalato al 112 un uomo che si era introdotto all’interno di una villetta bi-familiare, dopo averne scavalcato il recinto. Prontamente intercettato dai militari, veniva identificato in R.R., di origine nigeriana, classe 1990, domiciliato in Verona, ma di fatto in Italia senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine. Il 27enne è stato denunciato per tentato furto in abitazione.

Sempre i militari di Dueville, nella tarda serata di giovedì, in Via Marosticana hanno fermato e controllato due moldavi, M.D. del 1990, cuoco, e B.M. del 1995, disoccupato, entrambi residenti a Borso del Grappa, volti già noti alla giustizia, e l'auto sulla quale viaggiavano. Durante la perquisizione sono stati trovati svariati strumenti e arnesi atti allo scasso, guanti da lavoro, tuta sportiva, cappellini da baseball e torce. I due non sono stati in grado di spiegare la presenza di quegli oggetti e sono stati quindi denunciati per "possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli".