Malore fatale, 50enne trovato morto nella sua roulotte

Un ex muratore 50enne di Bassano del Grappa, Antonio Andriolo, è stato trovato morto nella ruolotte che utilizzava da qualche tempo come abitazione, posteggiata in via Lavazze a Borso del Grappa. Il decesso sarebbe da ricondurre ad un malore, probabilmente un infarto sopraggiunto nel sonno, da cui l'uomo, divorziato e con precedenti penali alle spalle, sarebbe stato colto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli infermieri del Suem 118 di Crespano che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, per cause naturali, del 50enne, diabetico e cardiopatico. A dare l'allarme al 118 è stato alle 13.08 un amico dell'uomo (proprietario del terreno in cui si trovava la roulotte), con cui solitamente pranzava e da cui si recava quotidianamente per lavarsi: proprio la sua assenza di stamattina aveva destato forte preoccupazione. Purtroppo i sospetti erano ben fondati. Il 50enne era probabilmente già morto da alcune ore, forse nel sonno. Il corpo era adagiato sul letto. Il cane del 50enne è stato affidato al servizio veterinario dell'Ulss 2.