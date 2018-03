Precipita tra gli alberi, parapendio salvato dal soccorso alpino

BORSO DEL GRAPPA Attorno alle 17 il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, in seguito alla segnalazione di un testimone, che aveva visto la vela di un parapendio sospesa tra gli alberi sopra località Cassanego. Una squadra si è portata sul posto e ha appurato che non c'era nessuno. A seguito di una verifica, i soccorritori hanno quindi saputo che il pilota, caduto tra la vegetazione verso le 14, non aveva riportato conseguenze ed era sceso autonomamente. L'allarme è quindi rientrato.