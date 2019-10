Precipita sui cavi dell'alta tensione con il parapendio, miracolato

Alle ore 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Molini a Borso del Grappa per l’incendio della vela di un parapendio finita sopra i fili della media tensione per l’errato atterraggio del pilota, rimasto illeso. L’incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, nei pressi della stazione di servizio con il troncamento anche di un cavo di 20.000 volt caduto in un campo. Sul posto il personale dell’Enel per il ripristino della rete elettrica e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco di Bassano sono terminate dopo circa un’ora.