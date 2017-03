Parapendisti finiscono sugli alberi, soccorsi da Suem e Soccorso Alpino

BORSO DEL GRAPPA Questa mattina alle 9.45 il 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un parapendio precipitato tra gli alberi all'altezza del 5° tornante della Strada Cadorna sul Monte Grappa, non distante dall'ingresso alla cava. Il pilota, illeso, L.K., 28 anni, polacco, che era rimasto appeso tra i rami a 10 metri da terra, era riuscito a sganciarsi dai vincoli con la vela e, una volta raggiunto dai soccorritori arrivati assieme al personale del Suem di Crespano, è stato assicurato da un tecnico risalito lungo il tronco e calato. Concluso questo primo intervento, è arrivata una seconda segnalazione per un'altra vela caduta in un bosco, in linea d'aria con l'ottavo tornante della Strada Giardino, nel comune di Borso del Grappa, verso Campogrosso.

Poiché la vela, sospesa una decina di metri dal suolo, si trovava distante dalla strada, i soccorritori si sono divisi in due squadre partendo in due punti diversi per arrivare il più vicino possibile. Una volta individuata la pianta, i tecnici si sono riuniti e hanno predisposto le manovre di treeclimbing per arrampicarsi sull'albero. Anche R.M, 48 anni, tedesco, non aveva fortunatamente riportato conseguenze. Calato al suolo, il pilota è stato accompagnato a valle.