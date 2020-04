Reti e trappole per catturare uccelli: bracconiere denunciato

Nuova operazione della Polizia provinciale per la tutela degli animali nella Marca. Gli agenti provinciali, la settimana scorsa, hanno sorpreso a Farra di Soligo un bracconiere intento a praticare illegalmente uccellagione, utilizzando reti e trappole specifiche per la cattura degli uccelli, probabilmente approfittando dell'assenza di persone fuori casa per le note misure di contenimento del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno sequestrato all'uomo circa una trentina di volatili, alcuni appartenenti anche a specie protette dalla Convenzione di Berna e hanno poi denunciato il bracconiere all'autorità giudiziaria sia per l'attività di bracconaggio che per il mancato rispetto delle disposizioni contro il Covid-19. L'uomo, un pensionato residente a Farra di Soligo, era già stato denunciato in passato per analoghi reati. «E' un periodo difficile – dichiara Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – e ci troviamo costantemente impegnati nel gestire l’unità di crisi con i Comuni sull'attivazione dei servizi legati all'applicazione dei decreti sull'emergenza Covid-19. I bracconieri devono sapere che non si ferma il controllo del territorio da parte della Polizia provinciale, specie nella fase primaverile dove gran parte dei volatili si risveglia, per evitare l'attività illegale favorita dal distanziamento sociale e l'obbligo di rimanere in casa».