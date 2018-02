Crocetta, la carica dei 100 brasiliani per la cittadinanza italiana

CROCETTA DEL MONTELLO Un comune come tanti ai piedi del Montello da 6 mila abitanti ma ecco che tra le liste elettorali di Crocetta spuntano spuntano un centinaio di nomi nuovi di chiara origine brasiliana. Tutto in regola a norma di legge grazie ad un escamotage utilizzato da un "mediatore" brasiliano che permette di ottenere la cittadinanza italiana a uomini e donne brasiliane - come riporta la Tribuna di Treviso.

Una procedura che permette di affittare un appartamento, dimostrare di avere degli antenati in Italia e chiedere la cittadinanza. Poi dopo i tre mesi ci si sposta verso altri lidi europei. Con un documento italiano è naturalmente possibile rimanere nei confini dell'Unione Europea, lasciando la piccola Crocetta. "Ogni verifica è vana - afferma il sindaco di Crocetta Marianella Tormena alla Tribuna - perchè passati i primi tre mesi e ottenuta la cittadinanza se ne vanno". La cosa ovviamente non è piaciuta in Municipio: "E' tutto legale ma pur sempre una strumentalizzazione" - afferma il sindaco Tormena.