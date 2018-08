Breda di Piave, auto si incendia: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

BREDA DI PIAVE Allarme in mattinata a Breda di Piave nel parcheggio di fronte al municipio di via Trento e Trieste. Un'auto posteggiata si è incendiata e dal mezzo si è levata una densa nube di fumo nero. A causare le fiamme sarebbe stato, secondo una prima ipotesi, un corto circuito al mezzo. Non si è verificato fortunatamente nessun intossicato. Sul posto oltre ai carabinieri sono giunti i vigili del fuoco di Treviso che hanno spento le fiamme. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.