Tenta l'assalto in trattoria armato di cacciavite, rapinatore scacciato

E' fortunatamente fallita una rapina tentata da un ignoto malvivente, nella serata di sabato, al bar trattoria "Il Talismano" di vicolo Pascoli a Vacil di Breda. Ad entrare in azione poco dopo le 22.30 un uomo probabilmente italiano, di mezza età, con il volto travisato da un berretto in testa e occhiali. Il malvivente è entrato nel locale, quasi completamente vuoto, chiedendo di giocare alle slot machines ma poi, quando gli è stato detto che le macchine erano spente, ha subito manifestato le sue reali intenzioni: ha estratto un cacciavite che aveva in tasca e lo ha puntato contro l'anziana barista e titolare del locale, Bruna Rosa Bernardi, chiedendole di consegnare l'incasso della giornata. La donna ha chiesto aiuto alla figlia e al genero: quest'ultimo è riuscito a mettere in fuga in bandito, scappato poi a bordo di una Twingo di colore azzurro, in direzione di Treviso. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso: un testimone avrebbe annotato il numero di targa del rapinatore. Il suo destino sarebbe a questo punto segnato .