Danni al campo di basket a Breda, il Comune: “Dispiaciuti, l’impianto è bene comune”

BREDA DI PIAVE Dei fori evidentemente volontari provocati al pavimento del campo di basket di via Ponteselli, adiacente alla scuola secondaria Galilei. Sono i danneggiamenti ritrovati nei giorni scorsi a Breda di Piave che richiederanno un intervento di sistemazione.

“Siamo dispiaciuti – commenta la vicesindaco e assessore allo Sport di Breda di Piave, Adelaide Scarabello – i campi da basket sono un bene comune, utilizzato da tutta la comunità. Dispiace per questo atto di vandalismo che, pur essendo limitato nella sua azione, necessita di un intervento di ripristino. Ci auguriamo che si sia trattato di un gesto avventato, magari di un errore, e che allo stesso tempo gli autori capiscano la gravità del loro atto. Specie perché quel campo è utilizzato prima di tutto dagli alunni della scuola media Galilei che non meritano di ritrovarsi alla mattina un campo danneggiato da ignoti”.

“Sono dispiaciuto e arrabbiato per questo atto di teppismo compiuto nella notte – commenta il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto – la polizia locale ha effettuato oggi un sopralluogo e sarà nostra premura incentivare i controlli nell’area degli impianti sportivi per scoraggiare azioni di questo tipo nei confronti del patrimonio pubblico. Al contempo, andremo a sensibilizzare la popolazione sull’importanza del bene comune, dato che l’Amministrazione Comunale investe molto sulla scuola, sullo sport e sulla sicurezza. Ricordo proprio l’impegno per l’area sportiva all’aperto realizzata l’anno scorso durante l’estate, a disposizione di scuole e cittadini, e il nuovo sistema di videosorveglianza”.