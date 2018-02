Al via a Breda i corsi di formazione dei volontari dei centri del sollievo

BREDA DI PIAVE Formare i volontari dei Centri del Sollievo: un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che trova finalmente la sua realizzazione. Iniziano infatti domani, martedì 20 febbraio 2018, i corsi in collaborazione con ULSS2 e ISRAA per la formazione dei volontari in vista di un nuovo "centro del sollievo" in Breda di Piave, potenziamento di quello già attivo a Maserada. Si tratta di 5 incontri durante i quali si tratterà la tematica del decadimento cognitivo, le caratteristiche sintomatologiche al fine di sensibilizzare tutti su tali malattie. I corsi sono gratuiti e si terranno al Circolo Filò – AUSER in via Moretti.

“Si tratta di un’iniziativa fondamentale che ha richiesto un grande lavoro di coordinamento tra Ulss, Comune e mondo del volontariato–le famiglie devono sapere che non sono da sole. – spiega la vicesindaco e assessore al sociale di Breda di Piave, Adelaide Scarabello - Formare i volontari , affrontare il tema delle relazioni con persone affette da demenza, far conoscere il contesto di “centro sollievo” è importante per la Comunità. A Breda di Piave abbiamo la fortuna di avere tanti cittadini che dedicano parte della loro vita al volontariato e questi corsi non potranno che migliorare la loro indispensabile attività”.

Martedì 20 febbraio 2018 alle 20 : La sindrome di Alzheimer: caratteristiche sintomatologiche e suo decorso. Relatore dr. Massimo Fornaini – Geriatra.

Martedì 27 febbraio 2018 alle 20 : I Servizi sociali all'anziano fragile offerti dall'ex-Ulss 9 e dai comuni. Relatrice: dott.ssa Bruna Zampieri - Assistente sociale - U.O.C. Cure Primarie. Presentazione di un'esperienza da parte di un volontario dei Centri Sollievo. Relatore: Ermenegildo Milani responsabile del Centro Sollievo di Villorba.

Martedì 6 marzo 2018 alle 20 : La relazione con la persona con demenza e i rapporto con i loro familiari, nel contesto del Centro Sollievo. Relatore: dr. Michele Rizzo - Psicologo I.S.R.A.A. e supervisore dei centri sollievo

Martedì 13 marzo 2018 alle 20 : Aspetti di stimolazione e gestione del tempo, del luogo e delle attività in anziani con demenza. Relatrice: dott.ssa Laura Lunardi - Educatrice I.S.R.A.A. e dei centri sollievo

Un ultimo incontro sarà infine organizzato in un Centro Sollievo.