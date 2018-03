La Femminilità, un valore da diffondere: la serata-evento a Breda

BREDA DI PIAVE In occasione della Festa della Donna, Breda di Piave rende omaggio alla femminilità con un incontro che mette in risalto il ruolo delle donne nella comunità: “La femminilità, un valore da diffondere”. L'evento, organizzato in collaborazione tra Comune di Breda di Piave, ASD Evento Danza e varie associazioni del territorio, si terrà venerdì 9 marzo alle 20.30 all'auditorium della scuola primaria “Puccini” di Breda.

“La femminilità, un valore da diffondere” è un progetto nato con lo scopo di far conoscere al pubblico dei giovani e non solo alcune figure femminili che si contraddistinguono per il loro ruolo di spicco nell'ambito dell'arte, della musica, della scrittura e dello sport. Si tratta di donne che hanno saputo far convivere vita privata e vita pubblica e che attraverso la propria professione mettono in risalto la femminilità e l'essenza dell'essere donna.