La Piave, in Cammino, M’Illumino di Meno: eventi a Breda con Legambiente Piavenire

BREDA DI PIAVE In occasione di M’illumino di Meno, la campagna lanciata dal programma Radio 2 “Caterpillar”, il Comune di Breda di Piave e Piavenire Legambiente mettono in campo “La Piave, in cammino”, una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione sul risparmio energetico, sulla mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Dal 19 al 25 febbraio mostra, camminate sul Piave e seminari per coinvolgere la popolazione nel tema di quest’anno: “la bellezza del camminare e dell’andare a piedi”. Assieme a Comune e Piavenire saranno coinvolte numerose associazioni del territorio.

Quello di valorizzare il paesaggio e incentivare la sensibilità dei bredesi e dei cittadini del medio corso della Piave nei confronti dell’ambiente circostante, unito allo sforzo di realizzare una mobilità dolce con progetti di lunga visione come le piste ciclabili, è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale che ha colto con entusiasmo la proposta di Piavenire per organizzare una serie di eventi collegati a “M’illumino di meno”.

Ecco il calendario delle iniziative dal 19 al 25 febbraio 2018.

Dal 19 febbraio: mostra sulla biodiversità e sostenibilità allestita nei locali del Comune di Breda di Piave. Un allestimento composto da tavole, foto e pannelli esplicativi, visitabile dal 19 al 25 febbraio con gli orari di apertura del Comune. Previsti visite e approfondimenti per le scuole primarie e secondarie del territorio.

Venerdì 23 febbraio: alle 18.30 in Via del Passo a Saletto, “La Piave, in cammino - M’illumino di Meno”, camminata libera notturna lungo la Piave accompagnati da narratori e musicisti, con pic-nic finale con prodotti km0 a lume di candela.

Sabato 24 febbraio: alle 9.45 a Villa Olivi l’incontro “La Piave in Cammino – Mobilità sostenibile, tracce di percorsi e prospettive”. Un momento di riflessione pubblico sulla mobilità dolce, ecosostenibile e slow con il coinvolgimento di esperti.

Interverranno: Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave, Fabio Tullio di Legambiente Piavenire, Maurizio Billotto, vicepresidente Legambiente Veneto, Circolo Legambiente Veneto Orientale,gestore della Green Station del Comune di San Stino di Livenza, Luciano Fregonese, presidente consorzio Bim Piave, Arch. Davide Pellizzon, direttore dei lavori della pista “La Piave”, Arch. Matteo D’Ambros, dipartimento di Culture del progetto Università IUAV di Venezia, rappresentanti della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

Domenica 25 febbraio: alle 9.30 in via Medaglie d’oro 29 a Candelù “Camminata per la Piave”, passeggiata lungo i percorsi golenali insieme ai cittadini, associazioni, gruppi podistici e di cammino con pic nic finale.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, il referente di Legambiente Piavenire, Fabio Tullio, e la vicesindaco e assessore alle politiche partecipative Adelaide Scarabello. “Siamo felici di promuovere queste iniziative di Piavenire che guardano alla mobilità dolce, al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente, specie della delicata area del Piave, tre punti cardine della nostra Amministrazione” ha detto Rossetto. “Camminare permetterà di ammirare la bellezza del territorio ma anche osservare e analizzare la situazione dell’ambiente che ci circonda” ha aggiunto Fabio Tullio.